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Группа конгрессменов США призвала Блинкена на пути из Пекина посетить Тайвань

Группа конгрессменов США призвала Блинкена на пути из Пекина посетить Тайвань Семь членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии призвали госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Пекин.
Другие страны
18 июня 2023 г. 11:52
Группа конгрессменов США призвала Блинкена на пути из Пекина посетить Тайвань

Семь членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии призвали госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Пекин.

Как передает Report со ссылкой на Центральное информационное агентство острова, в своем письменном обращении они указали, что такой визит позволит дать ответ на "широко освещаемые задержки в поставках США систем вооружений Тайваню", общий объем которых оценивается в порядка $20 млрд.

"В конце концов, может быть, самым важным станет направление ясного сигнала о том, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая на то, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще", - приводит агентство выдержки из этого обращения.

Подписи под документом поставили конгрессмены Том Тиффани, Скот Пэрри, Нэнси Мэйс, Байрон Доналдс, Дэн Крэншоу, Энди Оглс и Ирл Картер.

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Версия на азербайджанском языке Konqresmenlər Blinkeni Pekindən sonra Tayvana getməyi çağırıb

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