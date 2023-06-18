Группа конгрессменов США призвала Блинкена на пути из Пекина посетить Тайвань

Семь членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии призвали госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Пекин.

Семь членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии призвали госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Пекин.

Как передает Report со ссылкой на Центральное информационное агентство острова, в своем письменном обращении они указали, что такой визит позволит дать ответ на "широко освещаемые задержки в поставках США систем вооружений Тайваню", общий объем которых оценивается в порядка $20 млрд.

"В конце концов, может быть, самым важным станет направление ясного сигнала о том, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая на то, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще", - приводит агентство выдержки из этого обращения.

Подписи под документом поставили конгрессмены Том Тиффани, Скот Пэрри, Нэнси Мэйс, Байрон Доналдс, Дэн Крэншоу, Энди Оглс и Ирл Картер.