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Группа конгрессменов США посетит Киев и Брюссель для обсуждения ситуации вокруг Украины

Группа конгрессменов США посетит Киев и Брюссель для обсуждения ситуации вокруг Украины Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом (демократ, от штата Нью-Йорк) отправилась в Киев и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
Другие страны
26 января 2022 г. 02:23
Группа конгрессменов США посетит Киев и Брюссель для обсуждения ситуации вокруг Украины

Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом (демократ, от штата Нью-Йорк) отправилась в Киев и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на сайте упомянутого комитета.

"В Брюсселе делегация встретится с представителями НАТО, ЕС и стран, входящих в НАТО и ЕС, для обсуждения ситуации с безопасностью в Восточной Европе и наращивания российского военного присутствия вдоль границ Украины и в Белоруссии. В Киеве делегация встретится с украинскими должностными лицами высокого ранга, чтобы обсудить ситуацию и усилить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Помимо Микса, в делегацию вошли еще семь демократов и три законодателя от Республиканской партии.

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