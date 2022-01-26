Группа конгрессменов США посетит Киев и Брюссель для обсуждения ситуации вокруг Украины

Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом (демократ, от штата Нью-Йорк) отправилась в Киев и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом (демократ, от штата Нью-Йорк) отправилась в Киев и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на сайте упомянутого комитета.

"В Брюсселе делегация встретится с представителями НАТО, ЕС и стран, входящих в НАТО и ЕС, для обсуждения ситуации с безопасностью в Восточной Европе и наращивания российского военного присутствия вдоль границ Украины и в Белоруссии. В Киеве делегация встретится с украинскими должностными лицами высокого ранга, чтобы обсудить ситуацию и усилить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Помимо Микса, в делегацию вошли еще семь демократов и три законодателя от Республиканской партии.