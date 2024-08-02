Группа КНР и США по борьбе с наркотиками провела первую встречу высокого уровня

Китайско-американская рабочая группа по сотрудничеству в области борьбы с наркотиками провела в США первое заседание на уровне старших должностных лиц.

Китайско-американская рабочая группа по сотрудничеству в области борьбы с наркотиками провела в США первое заседание на уровне старших должностных лиц.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Во встрече приняли участие представители различных ведомств Китая и Соединенных Штатов. Стороны обсудили результаты деятельности по согласованию списка подлежащих контролю веществ, взаимодействие по раскрытию дел, контакты технического характера, совместные усилия по ликвидации рекламы наркотиков в сетевом пространстве. Участники заседания обменялись мнениями о беспокоящих их вопросах, вынесли на общее рассмотрение несколько предложений, скорректировали дальнейшее направление сотрудничества.

Власти КНР и США, как отмечается, условились укреплять контакты и поддерживать диалог в борьбе с наркотиками на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды, преодолевая расхождения в позициях, чтобы совместными усилиями успешно решать соответствующие проблемы глобального характера.

В ходе визита китайская делегация также провела консультации с несколькими ведомствами, включая Госдепартамент и Министерство юстиции США. Кроме того, запланирована встреча в Сан-Франциско с представителями американского Управления по борьбе с наркотиками.