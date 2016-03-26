​Группа из 250 британских бизнесменов поддерживает выход страны из ЕС

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Группа "Голосуем за выход", лоббирующая выход Великобритании из Европейского Союза, опубликовала список из 250 крупных бизнесменов, которые поддерживают этот шаг, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В списке, в частности, значится бывший глава банка HSBC Майкл Геогеган и владелец сети отелей Рокко Форте.

Один из бизнесменов, глава сети пабов и ресторанов JD Wetherspoons Тим Мартин заявил, что ЕС способствовал приходу к власти людей, которых никто не выбирал.

Референдум о возможном выходе Британии из Евросоюза пройдет 23 июня этого года.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон уже заявил, что решение, которое в этот день примут британцы, будет окончательным и повторные референдумы проводиться не будут.