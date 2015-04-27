Группа инвесторов решила отсудить у Норвегии 1,9 млрд. долларов

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В суде Осло начались слушания по иску группы международных инвесторов к правительству Норвегии, принявшему решение о сокращении тарифов на прокачку газа по системе трубопроводов Gassled, сообщает Reuters.

Инвесторы, среди которых Allianz, UBS, инвестфонд Абу-Даби и два канадских пенсионных фонда, полагают, что урезание тарифов до 2028 года сократит доходы компании на 15 млрд. крон или примерно на 1,9 млрд. долларов США, передает Report со ссылкой на РБК.

Особое недовольство инвесторов вызвал тот факт, что решение о сокращении тарифов на услуги сети газопроводов, по которым прокачивается норвежский газ, оказалось выгодным подконтрольной государству нефтегазовой компании Statoil, которая ранее и продала свою долю в Gassled инвесторам.

Правительство Норвегии, которому принадлежит 45,79% Gassled, в свою очередь ссылается на то, что платежи за пользование инфраструктурой компании были слишком высоки и мешали освоению новых месторождений на шельфе.

Решение о снижении тарифов Gassled было принято еще левоцентристской коалицией, потерявшей власть в Норвегии в конце 2013 года. Однако пришедшее на смену правоцентристское правительство подтвердило принятое предшественником решение.