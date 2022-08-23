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Группа граждан Кении потребовала от Лондона выплаты $200 млрд

Группа граждан Кении потребовала от Лондона выплаты $200 млрд Группа граждан Кении, представляющих общины талай и кипсигис, подала иск на Великобританию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием выплатить 200 млрд долларов компенсации за урон, нанесенный им и их предкам во время британского колониаль
Другие страны
23 августа 2022 г. 23:56
Группа граждан Кении потребовала от Лондона выплаты $200 млрд

Группа граждан Кении, представляющих общины талай и кипсигис, подала иск на Великобританию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием выплатить 200 млрд долларов компенсации за урон, нанесенный им и их предкам во время британского колониального правления.

Как передает Report, об этом сообщила британская медиагруппа ВВС со ссылкой на адвокатов кенийцев, которые являются членами общин.

В иске утверждается, что члены двух общин в конце 19 века были согнаны со своей земли, которая была затем передана компаниям по выращиванию чая. При этом местные жители подверглись насилию и были переселены в труднодоступные районы страны. В результате многие члены общин погибли. После завоевания Кенией независимости в 1963 году переселенцы вернулись в свои родные места, однако их права на землю так и не были восстановлены.

"Сейчас мы требуем от Великобритании выплаты 200 млрд долларов, принесения извинений и открытия новой главы в наших отношениях в духе взаимного уважения", - заявил представитель истцов Джоэл Кимутай Босек.

Пока ЕСПЧ не принял решение о том, принимать это дело для рассмотрения или нет.

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