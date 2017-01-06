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    Группа демобилизованных военнослужащих взяла под контроль крупный город в Кот-д'Ивуаре

    Армия страны приведена в полную боевую готовность

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке в Кот-д'Ивуаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам местных жителей, была слышна стрельба близ города. Позднее стало известно, что боевики из бывших военнослужащих захватили оружие в участках полиции и заняли позиции на въездах в Буаке. В связи со сложившейся ситуацией люди начали покидать город.

    Армия Кот-д'Ивуара  приведена в полную боевую готовность и ожидает дальнейших действий.

    Буаке расположен в 100 км от столицы Ямусукро и имеет население более 500 тыс. человек.

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