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Япония отложила запуск новейшей ракеты из-за непогоды

Япония отложила запуск новейшей ракеты из-за непогоды Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение не запускать новую флагманскую ракету серии H3 с водородным двигателем из-за метеопрогноза на космодроме.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 21:34
Япония отложила запуск новейшей ракеты из-за непогоды

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение не запускать новую флагманскую ракету серии H3 с водородным двигателем из-за метеопрогноза на космодроме.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство Associated Press (AP).

Аппарат должен был стартовать с площадки Космического центра Танегасима на юге японского архипелаг 15 февраля, однако миссию поставили на паузу в связи с ожидаемой грозой, сопровождаемой сильным ветром. Дата новой попытки пока не анонсирована.

В JAXA хотят добиться гарантированного успеха при испытаниях ракеты H3 после неудачного дебюта в марте прошлого года, когда прототип вместе с находившийся на его борту усовершенствованным спутником дистанционного мониторинга ALOS-3 пришлось ликвидировать с помощью приказа о самоуничтожении.

Чтобы минимизировать последствия возможного провала, во время следующего пуска H3 оснастят 2,6-тонным макетом спутника ALOS. Ракета также будет нести два функциональных микроспутника наблюдения, созданные компаниями Canon Electronics и Seiren.

Ракеты H3 должны заменить аппараты предыдущего поколения H-2A. Новая версия была разработана JAXA совместно с промышленным гигантом Mitsubishi Heavy Industries. Стоимость проекта составила около $1,5 млрд.

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