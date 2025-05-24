Гросси считает важным продолжение диалога США и Ирана по атому

Ирану и США необходимо продолжать переговоры по иранской ядерной проблеме, поскольку в противном случае возможен серьезный кризис.

Ирану и США необходимо продолжать переговоры по иранской ядерной проблеме, поскольку в противном случае возможен серьезный кризис.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Нужно следить за тем, чтобы диалог продолжался. Ведь если стороны скажут, что больше не хотят разговаривать друг с другом, то ситуация будет серьезной", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della sera.

Гросси подчеркнул, что не ожидает проработки очень сложного соглашения Ирана и США. "Мне кажется, что речь пойдет о чем-то простом, в стиле Трампа. Например - никакого обогащения урана в обмен на отмену всех санкций", - предположил он.

"Мы должны поддерживать путь дипломатии. Военное решение проблемы стало бы катастрофой. А иранские угрозы - не пустой звук", - добавил Гросси.

Отвечая на вопрос о том, насколько близок Иран к созданию ядерного оружия, Гросси объяснил, что "есть разница между обладанием необходимыми материалами и обладанием непосредственно ядерным оружием. Если говорить о материалах, то они очень продвинулись (...). Но для создания ядерного орудия нужны и другие технологии, и не исключено, что иранцы способны их разработать. Они сами заявляли, что все части пазла у них есть".