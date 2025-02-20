О нас

Гросси заявил о необходимости присутствия МАГАТЭ в КНДР

Гросси заявил о необходимости присутствия МАГАТЭ в КНДР Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает необходимым добиться присутствия экспертов организации в КНДР.
Другие страны
20 февраля 2025 г. 11:02
Гросси заявил о необходимости присутствия МАГАТЭ в КНДР

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает необходимым добиться присутствия экспертов организации в КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.

"Я думаю, мы должны попытаться добиться восстановления некоторой вовлеченности, некоторого присутствия МАГАТЭ в стране [КНДР]", - сказал гендиректор агентства.

По его мнению, такое взаимодействие может касаться ядерной безопасности. Вместе с тем Гросси признал, что "это проще сказать, чем сделать".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AEBA baş direktoru Şimali Koreyada mövcudluqlarını vacib hesab edir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси
19 февраля 2025 г. 21:37
Президент Азербайджана принял председателя Палаты представителей Индонезии
ФотоПрезидент Азербайджана принял председателя Палаты представителей Индонезии
19 февраля 2025 г. 21:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Пакистана
19 февраля 2025 г. 21:22
Ильхам Алиев встретился с жителями села Баллыджа в Ходжалы
ФотоИльхам Алиев встретился с жителями села Баллыджа в Ходжалы
19 февраля 2025 г. 19:30
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди
19 февраля 2025 г. 11:15
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
Стеф Горис: Наши инициативы поддерживают дипмиссии Азербайджана и Бельгии в Брюсселе и в Баку
19 февраля 2025 г. 08:10
Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета
ФотоИльхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета
18 февраля 2025 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi