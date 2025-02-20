Гросси заявил о необходимости присутствия МАГАТЭ в КНДР

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает необходимым добиться присутствия экспертов организации в КНДР.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает необходимым добиться присутствия экспертов организации в КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.

"Я думаю, мы должны попытаться добиться восстановления некоторой вовлеченности, некоторого присутствия МАГАТЭ в стране [КНДР]", - сказал гендиректор агентства.

По его мнению, такое взаимодействие может касаться ядерной безопасности. Вместе с тем Гросси признал, что "это проще сказать, чем сделать".