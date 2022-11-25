Гросси заявил, что все АЭС на Украине и ЗАЭС 23 ноября отключились впервые в истории

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг заявил, что впервые в истории доступ к внешнему энергоснабжению в один день потеряли Запорожская АЭС, а также находящиеся под контролем Киева Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг заявил, что впервые в истории доступ к внешнему энергоснабжению в один день потеряли Запорожская АЭС, а также находящиеся под контролем Киева Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, свое видеообращение он опубликовал в социальной сети Twitter.

"В то время как весь мир пристально наблюдает за опасной ситуацией на этой крупнейшей в Европе атомной станции (ЗАЭС), мы не должны забывать об АЭС, которые находятся на территории Украины", - сказал Гросси, подчеркнув, что в среду от внешнего энергоснабжения одновременно отключились все три контролируемые Киевом атомные электростанции, а также ЗАЭС. "Все они были вынуждены полагаться на аварийные дизельные генераторы для выработки электричества, необходимого для сохранения атомной безопасности", - добавил он.

Гендиректор убежден, что "еще несколько месяцев назад невозможно было даже представить такую беспрецедентную ситуацию" и это внушает серьезное беспокойство.

Гросси также отметил, что МАГАТЭ продвигается вперед в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.