Гросси: Я предложил Аббасу Аракчи встретиться в ближайшее время

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово возобновить сотрудничество с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Как передает Report, об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии написал в соцсети Х.

"Я приветствую сообщения о ситуации в Иране. Возобновление сотрудничества с ОАЭИ является ключом к успешному соглашению. Я написал Аракчи (глава МИД Ирана Аббас Аракчи - ред.) о том, что этот шаг может привести к дипломатическому решению давнего спора по поводу ядерной программы, и предложил встретиться в ближайшее время", - отметил он.