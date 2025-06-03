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Гросси: С министром энергетики Украины обсудили восстановление энергетической инфраструктуры

Гросси: С министром энергетики Украины обсудили восстановление энергетической инфраструктуры Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится с визитом в Украине.
Другие страны
3 июня 2025 г. 13:40
Гросси: С министром энергетики Украины обсудили восстановление энергетической инфраструктуры

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится с визитом в Украине.

Как передает Report, об этом сам глава МАГАТЭ сообщил в Х.

"Начал свой 12-й визит в Украину с февраля 2022 года, подтвердив поддержку страны со стороны МАГАТЭ. Обсудил с министром энергетики Украины Германом Галущенко вопрос восстановления энергетической инфраструктуры, включая новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС, ремонт Чернобыльской АЭС и оценку состояние подстанций", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Гросси посетит Украину и Россию.

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