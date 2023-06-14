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Гросси представил Зеленскому план помощи после подрыва плотины Каховской ГЭС

Гросси представил Зеленскому план помощи после подрыва плотины Каховской ГЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому программу помощи Украине для преодоления последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.
Другие страны
14 июня 2023 г. 02:50
Гросси представил Зеленскому план помощи после подрыва плотины Каховской ГЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому программу помощи Украине для преодоления последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.

Как сообщает Report, об этом Гендиректор МАГАТЭ Гросси написал в Twitter.

"Я представил президенту Зеленскому программу помощи Украине, в основе которой лежат ядерные технологии в области здравоохранения, безопасности продуктов питания и питьевой воды, здоровья животных, управления почвой и водой, а также в сфере оценке состояния критических инфраструктур после наводнения".

Гросси на данный момент находится с визитом в Киеве, но позже намерен посетить Запорожскую АЭС.

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Версия на азербайджанском языке AEBA Ukraynaya Kaxovka SES faciəsinə görə yardım planı təqdim edib

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