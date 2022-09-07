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Гросси предлагает СБ ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС

Гросси предлагает СБ ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предлагает Совету Безопасности Организации Объединенных Наций создать зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции, захваченной российским
Другие страны
7 сентября 2022 г. 04:38
Гросси предлагает СБ ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предлагает Совету Безопасности Организации Объединенных Наций создать зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Гросси сообщил в социальной сети Twitter.

"Я только что обратился в Совет Безопасности ООН и инициировал предложение создать зону ядерной безопасности и защиты в Запорожье. Это основывается на выводах нашей миссии на атомной станции, о чем говорится в нашем новом отчете", - подчеркнул Гросси.

"Текущая ситуация недопустима, и лучшей мерой для создания безопасности и защиты атомных объектов Украины и ее народа было бы немедленное прекращение этого вооруженного конфликта", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

"Пока это произойдет, нужны срочные временные меры для предотвращения ядерной аварии, спровоцированной военными средствами. Этого можно достичь путем немедленного начала зоны безопасности. Мы готовы начать немедленно консультации, которые будут вести к созданию зоны ядерной безопасности и защиты", - отметил Гросси.

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Версия на азербайджанском языке AEBA rəhbəri BMT-yə Zaporoyje AES-də təhlükəsizlik zonası yaratmağı təklif edib

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