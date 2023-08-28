Глава МАГАТЭ назвал "пустышкой" ядерную сделку по Ирану в нынешнем виде

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что в нынешнем виде Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе стал "пустышкой", так как его стороны не соблюдают свои обязательства.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что в нынешнем виде Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе стал "пустышкой", так как его стороны не соблюдают свои обязательства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, нельзя говорить, что в Иране все в порядке. Вы помните, как в 2015 году многие радовались достижению СВПД, из которого США потом вышли в 2018 году. Иран тоже постепенно отходил от выполнения соглашения. И, хотя соглашение не провозглашали устаревшим или мертвым, сейчас оно стало пустышкой. Никто не выполнят своих обязательств", - сказал он, выступая на мероприятии Шведского института международных отношений.

По словам Гросси, у Ирана нет ядерного оружия, хотя у него "достаточного ядерного материала для ядерного оружия".

"Важно делать различие между наличием возможностей и наличием ядерного оружия", - добавил глава МАГАТЭ.