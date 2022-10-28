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Гросси: МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине

Гросси: МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проведут проверку двух ядерных объектов на территории Украины.
Другие страны
28 октября 2022 г. 02:53
Гросси: МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проведут проверку двух ядерных объектов на территории Украины.

Как Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросии.

Миссия прибудет в ответ на запрос украинского правительства, который был подан после того, как Россия сделала фейковые заявления о разработке Киевом "грязной бомбы".

"Целью визитов по обеспечению гарантий на этой неделе является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб", - отметили в организации.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси указал, что инспекторы проведут независимую проверку в двух местах, чтобы заверить, что там нет незаявленных ядерных материалов и деятельности.

"Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и проинформируем о выводах в соответствии со стандартной практикой гарантий. Однако, зная интерес и срочность этого вопроса, МАГАТЭ также даст выводы Совету управляющих, а сразу после этого - общественности", - подчеркнул чиновник.

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