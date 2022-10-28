Гросси: МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проведут проверку двух ядерных объектов на территории Украины.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе проведут проверку двух ядерных объектов на территории Украины.

Как Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросии.

Миссия прибудет в ответ на запрос украинского правительства, который был подан после того, как Россия сделала фейковые заявления о разработке Киевом "грязной бомбы".

"Целью визитов по обеспечению гарантий на этой неделе является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб", - отметили в организации.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси указал, что инспекторы проведут независимую проверку в двух местах, чтобы заверить, что там нет незаявленных ядерных материалов и деятельности.

"Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и проинформируем о выводах в соответствии со стандартной практикой гарантий. Однако, зная интерес и срочность этого вопроса, МАГАТЭ также даст выводы Совету управляющих, а сразу после этого - общественности", - подчеркнул чиновник.