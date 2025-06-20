Гросси: МАГАТЭ через систему инспекций может гарантировать, что у Ирана не будет ЯО

Гросси: МАГАТЭ через систему инспекций может гарантировать, что у Ирана не будет ЯО

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может гарантировать через надежную систему инспекций, что ядерное оружие не будет разработано в Иране.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может гарантировать через надежную систему инспекций, что ядерное оружие не будет разработано в Иране. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном заседании СБ ООН по эскалации между Ираном и Израилем. "Дипломатическое решение возможно при наличии необходимой политической воли. Элементы соглашения обсуждались, и МАГАТЭ может гарантировать через надежную систему инспекций, что ядерное оружие не будет разработано в Иране. Это может стать основой для долгосрочного соглашения, которое принесет мир и предотвратит ядерный кризис на Ближнем Востоке", - подчеркнул он. По словам Гросси, альтернативой такой возможности станет "затяжной конфликт и надвигающаяся угроза ядерного распространения, которая, исходя из Ближнего Востока, подорвет ДНЯО и режим нераспространения в целом". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Grossi: IAEA can guarantee through inspections that Iran won't develop nuclear weapons