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Гросси: МАГАТЭ через систему инспекций может гарантировать, что у Ирана не будет ЯО

Гросси: МАГАТЭ через систему инспекций может гарантировать, что у Ирана не будет ЯО Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может гарантировать через надежную систему инспекций, что ядерное оружие не будет разработано в Иране.
Другие страны
20 июня 2025 г. 19:01
Гросси: МАГАТЭ через систему инспекций может гарантировать, что у Ирана не будет ЯО

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может гарантировать через надежную систему инспекций, что ядерное оружие не будет разработано в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном заседании СБ ООН по эскалации между Ираном и Израилем.

"Дипломатическое решение возможно при наличии необходимой политической воли. Элементы соглашения обсуждались, и МАГАТЭ может гарантировать через надежную систему инспекций, что ядерное оружие не будет разработано в Иране. Это может стать основой для долгосрочного соглашения, которое принесет мир и предотвратит ядерный кризис на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

По словам Гросси, альтернативой такой возможности станет "затяжной конфликт и надвигающаяся угроза ядерного распространения, которая, исходя из Ближнего Востока, подорвет ДНЯО и режим нераспространения в целом".

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Версия на английском языке Grossi: IAEA can guarantee through inspections that Iran won't develop nuclear weapons
Версия на азербайджанском языке Qrossi: AEBA yoxlama sistemi vasitəsilə İranın nüvə silahına sahib olmayacağına zəmanət verə bilər

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