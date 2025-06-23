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Гросси: Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для безопасности

Гросси: Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для безопасности Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для обеспечения безопасности и допуска инспекторов МАГАТЭ.
Другие страны
23 июня 2025 г. 13:16
Гросси: Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для безопасности

Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для обеспечения безопасности и допуска инспекторов МАГАТЭ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, посвященном ситуации в Иране после американских ударов по трем ядерным объектам.

"О любом перемещении ядерных материалов с охраняемых объектов в другое место в Иране должно быть сообщено агентству в соответствии с требованиями соглашения о гарантиях Ирана", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AEBA: İran nüvə obyektlərinin işini dayandırmalıdır
Версия на английском языке Grossi: Iran needs to suspend operation of nuclear facilities for safety reasons

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