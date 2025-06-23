Гросси: Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для безопасности

Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для обеспечения безопасности и допуска инспекторов МАГАТЭ.

Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для обеспечения безопасности и допуска инспекторов МАГАТЭ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, посвященном ситуации в Иране после американских ударов по трем ядерным объектам.

"О любом перемещении ядерных материалов с охраняемых объектов в другое место в Иране должно быть сообщено агентству в соответствии с требованиями соглашения о гарантиях Ирана", - отметил он.