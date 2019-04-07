Гриценко: Зеленский не готов к президентству, но ответственность осознает

Глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, занявший в первом туре президентских выборов на Украине шестое место, после встречи с фаворитом кампании Владимиром Зелинским сделал вывод, что тот не готов управлять страной, но осознает степень возможной ответственности. Об этом сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Встречался с Владимиром Зеленским. Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства, - написал он на странице в Facebook. - Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов".

По мнению Гриценко, Зеленский в случае победы не станет терпеть коррупцию, а также продолжит движение страны в НАТО и ЕС. Политик считает, что он "адекватно оценивает" Порошенко в качестве соперника и тщательно готовится к дебатам, которые, по предварительным данным, состоятся 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский".

Глава "Гражданской позиции" также указал, что Зеленский пока также не назвал людей, которых он хотел бы видеть на ключевых государственных постах, что можно рассматривать как упущение.