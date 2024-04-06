Грету Тунберг задержали в Нидерландах

Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге.

Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает NOS.

Активисты, в которым присоединилась Грета, выступают против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов. В знак протеста они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут и автомагистраль А12. По словам Тунберг, задержание прошло мирно. Вместе с ней были задержаны и некоторые другие участники акции.

До этого полиция прервала сидячий протест Греты Тунберг у парламента Швеции.

Тунберг и десятки других активистов со вчерашнего дня сидели на крыльце здания, блокируя входы в парламент. Таким образом они протестовали против "политического бездействия" властей страны в отношении климатических изменений.