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Грету Тунберг задержали в Нидерландах

Грету Тунберг задержали в Нидерландах Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 18:16
Грету Тунберг задержали в Нидерландах

Грету Тунберг задержали на несанкционированной акции протеста в Гааге.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает NOS.

Активисты, в которым присоединилась Грета, выступают против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов. В знак протеста они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут и автомагистраль А12. По словам Тунберг, задержание прошло мирно. Вместе с ней были задержаны и некоторые другие участники акции.

До этого полиция прервала сидячий протест Греты Тунберг у парламента Швеции.

Тунберг и десятки других активистов со вчерашнего дня сидели на крыльце здания, блокируя входы в парламент. Таким образом они протестовали против "политического бездействия" властей страны в отношении климатических изменений.

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