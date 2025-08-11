Грета Тунберг заявила, что вновь отправится в Газу в сопровождении десятка судов

О нас

11 августа 2025 г. 09:27
Пропалестинская климатическая активистка Грета Тунберг заявила, что она вновь направится в Газу вместе с большим количеством судов.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

По ее словам, она намеревается повести за собой "флотилию" из нескольких десятков судов, чтобы прорваться сквозь морскую блокаду.

"31 августа мы предпримем самую масштабную за всю историю попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы с помощью десятков лодок, которые отправятся из Испании. 4 сентября мы встретим еще десятки лодок, которые отправятся из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран для проведения одновременных демонстраций и акций в знак солидарности с палестинским народом", - сообщила она.

В июне судно, на котором находились Тунберг, было задержано израильскими властями и отбуксировано в Ашдод. Тунберг и все остальные, кто находился на борту, были в конечном счете депортированы из Израиля.

