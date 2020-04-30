Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч долларов на лечение детей от COVID-19

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов США Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом информирует The Guardian.

Известно, что эти деньги Тунберг получила от датского фонда.

Экоактивистка назвала пандемию "кризисом прав ребенка" и призвала общественность присоединиться к ней для поддержки "жизненно важной работы ЮНИСЕФ по спасению жизней детей, защите здоровья и продолжению обучения".

В самой организации отметили, что полученные средства позволят дополнительно поддержать детей, пострадавших от ограничений из-за COVID-19, в том числе, от закрытия школ.

Отмечается, что в первую очередь деньги направят на решение проблем с продуктами, медициной, обучением и домашним насилием.