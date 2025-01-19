Гренландия планирует продлить оборонное соглашение с США без участия Дании

Правительство Гренландии заявило о планах продлить соглашение об обороне с США напрямую, без участия Дании.
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"У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить его, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами", - сказал он.
Френкер отметил, что Гренландия фактически является страной НАТО, хотя и через Данию, а США имеют военное присутствие на острове. По его словам, остров мог бы заключить отдельное соглашение с Данией. Также он заявил о возможности достигнуть аналогичных договоренностей с Европейским Союзом (ЕС).
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что власти стремятся укрепить свои связи с США в области обороны и добычи полезных ископаемых, хотя и на своих собственных условиях.
Напомним, что 22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что для его страны владение Гренландией и контроль над нею - абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке Гренландии у Дании в 2019 году, но получил отказ. В наступившем году Трампу также указали, что остров не продается и не будет продаваться, однако Дания может больше сотрудничать с США.