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Гренландия планирует продлить оборонное соглашение с США без участия Дании

Гренландия планирует продлить оборонное соглашение с США без участия Дании Правительство Гренландии заявило о планах продлить соглашение об обороне с США напрямую, без участия Дании.
Другие страны
19 января 2025 г. 10:48
Гренландия планирует продлить оборонное соглашение с США без участия Дании

Правительство Гренландии заявило о планах продлить соглашение об обороне с США напрямую, без участия Дании.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из слов депутата острова от партии правительственной коалиции Сиумута Куно Фенкера.

"У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить его, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами", - сказал он.

Френкер отметил, что Гренландия фактически является страной НАТО, хотя и через Данию, а США имеют военное присутствие на острове. По его словам, остров мог бы заключить отдельное соглашение с Данией. Также он заявил о возможности достигнуть аналогичных договоренностей с Европейским Союзом (ЕС).

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что власти стремятся укрепить свои связи с США в области обороны и добычи полезных ископаемых, хотя и на своих собственных условиях.

Напомним, что 22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что для его страны владение Гренландией и контроль над нею - абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке Гренландии у Дании в 2019 году, но получил отказ. В наступившем году Трампу также указали, что остров не продается и не будет продаваться, однако Дания может больше сотрудничать с США.

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