Греция запретила неонацистской партии участвовать в выборах 21 мая

Верховный суд Греции запретил Национальной партии греков, связанной с неонацистской группировкой «Золотая заря», участвовать во всеобщих выборах 21 мая.

Верховный суд Греции запретил Национальной партии греков, связанной с неонацистской группировкой "Золотая заря", участвовать во всеобщих выборах 21 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщила греческая гостелерадиокомпания ERT.

Ультраправая Национальная партия греков основана осужденным экс-депутатом парламента от "Золотой Зари" Илиасом Касидиарисом.

Вердикт греческого суда основывается на принятом недавно законе, который запрещает участие в выборах осужденным за тяжкие преступления, в частности создание преступной организации.

На прошлой неделе Верховный суд Греции также запретил участвовать в выборах двум другим ультраправым партиям - Патриотическому союзу и партии "Патрида".