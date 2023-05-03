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Греция запретила неонацистской партии участвовать в выборах 21 мая

Греция запретила неонацистской партии участвовать в выборах 21 мая Верховный суд Греции запретил Национальной партии греков, связанной с неонацистской группировкой «Золотая заря», участвовать во всеобщих выборах 21 мая.
Другие страны
3 мая 2023 г. 02:26
Греция запретила неонацистской партии участвовать в выборах 21 мая

Верховный суд Греции запретил Национальной партии греков, связанной с неонацистской группировкой "Золотая заря", участвовать во всеобщих выборах 21 мая.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщила греческая гостелерадиокомпания ERT.

Ультраправая Национальная партия греков основана осужденным экс-депутатом парламента от "Золотой Зари" Илиасом Касидиарисом.

Вердикт греческого суда основывается на принятом недавно законе, который запрещает участие в выборах осужденным за тяжкие преступления, в частности создание преступной организации.

На прошлой неделе Верховный суд Греции также запретил участвовать в выборах двум другим ультраправым партиям - Патриотическому союзу и партии "Патрида".

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan neonasist partiyanın mayın 21-də keçiriləcək seçkilərdə iştirakını yasaqlayıb

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