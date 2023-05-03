Греция запретила неонацистской партии участвовать в выборах 21 мая

Верховный суд Греции запретил Национальной партии греков, связанной с неонацистской группировкой "Золотая заря", участвовать во всеобщих выборах 21 мая.
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Ультраправая Национальная партия греков основана осужденным экс-депутатом парламента от "Золотой Зари" Илиасом Касидиарисом.
Вердикт греческого суда основывается на принятом недавно законе, который запрещает участие в выборах осужденным за тяжкие преступления, в частности создание преступной организации.
На прошлой неделе Верховный суд Греции также запретил участвовать в выборах двум другим ультраправым партиям - Патриотическому союзу и партии "Патрида".