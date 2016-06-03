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    ​Греция выставляет на продажу 71 тыс. государственных объектов

    Правительству уже удалось продать порт Пиреуса, 14 различных региональных аэропортов и главный аэропорт Афин

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В рамках программы преодоления экономического кризиса правительство Греции завершает подготовку публикации каталога государственного имущества, которое будет выставлено на продажу.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в общей сложности в каталоге будут фигурировать около 71 тыс. объектов, включая аэропорты, морские порты, отели, острова, гавани, спортивные сооружения и т.д.

    Средства от приватизации будут поступать в специальный национальный фонд. Большинство объектов на самом деле будут не проданы, а сданы в долгосрочную аренду на 99 лет.

    Фонд планирует выручить от сделок 6 млрд. евро до 2018 года и еще несколько миллиардов долларов в последующие годы.

    На данном этапе правительству удалось продать порт Пиреуса, 14 различных региональных аэропортов и главный аэропорт Афин.

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