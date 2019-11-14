В Греции ввели уголовное наказание за использование "коктейля Молотова"

Парламент Греции проголосовал за законопроект министерства юстиции о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы – существенно ужесточены наказания за преступления против общественного порядка, введено уголовное наказание за использование "коктейля Молотова" в общественных местах, передает Report со ссылкой на РИА "Новости"

Голосование проходило поздно ночью. Законопроект в целом поддержали правящая партия "Новая демократия", а также Движение перемен КИНАЛ и правая партия "Греческое решение". Против были СИРИЗА, Компартия Греции и МЕРА25.

В частности, закон вносит существенные изменения в УК, ужесточает наказание за терроризм и нарушения общественного правопорядка. Отменяются многие положения, принятые перед отставкой предыдущим правительством СИРИЗА.

Закон вводит уголовное наказание за "коктейли Молотова" - в случае их использования в общественных местах правонарушитель будет наказан лишением свободы до 10 лет. Хранение, продажа и производство взрывчатых веществ или взрывных устройств, которые могут поставить под угрозу жизнь человека, наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

В соответствии с новыми положениями УК, осужденные на несколько пожизненных сроков заключенные будут иметь право на освобождение только в том случае, если они отбыли наказание в виде лишения свободы в течение 22 лет вместо 17 лет, как предусмотрено в настоящее время. Это касается в первую очередь осужденных за участие в террористической организации "17 ноября", в том числе ее главаря Димитриса Куфонтинаса, осуждённого на 11 пожизненных сроков.

Вводится также наказание за финансирование террористических организаций и сокрытие информации о совершении террористических актов. Особые положения касаются незаконного вторжения в государственные, общественные и частные здания - посольства, ведомства, больницы, суды, коммунальные службы. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Ужесточено наказание для насильников, в том числе педофилов.

Коррупция чиновников снова стала уголовным преступлением. В частности, акт подкупа должностного лица наказывается лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом (вместо лишения свободы на срок не менее трех лет и штрафа).