Греция возвращает свое посольство в Киев

Греция решила возобновить работу своего посольства в украинской столице Киеве.

Греция решила возобновить работу своего посольства в украинской столице Киеве.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что диппредставительство, оставившее Киев вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины, снова будет работать в городе, но только с необходимым персоналом.

Руководить им будет Манолис Андрулакис, который раньше был генеральным консулом Греции в Мариуполе.

"Посольство вместе с генеральным консульством в Одессе, работающим в обычном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также греческим экспатам в Украине", - говорится в сообщении.

В то же время МИД Греции пока не рекомендует гражданам своего государства посещать Украину.