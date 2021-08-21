Греция возвела стену на границе с Турцией

Греция завершила строительство 40-километровой стены на границе с Турцией. Возведенная конструкция позволит защитить страну от мигрантов из Афганистана.

Греция завершила строительство 40-километровой стены на границе с Турцией. Возведенная конструкция позволит защитить страну от мигрантов из Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис.

Он отметил, что афганский кризис меняет геополитическую ситуацию и создает возможности для миграционных потоков.

По словам Хрисохоидиса, завершено также создание интегрированной автоматизированной системы электронного наблюдения за границей.