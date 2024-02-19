О нас

Греция возьмет на себя командование новой миссией Евросоюза в Красном море

Греция возьмет на себя командование новой миссией Евросоюза в Красном море Греция будет командовать новой военно-морской миссией Европейского союза в Красном море.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 11:40
Греция возьмет на себя командование новой миссией Евросоюза в Красном море

Греция будет командовать новой военно-морской миссией Европейского союза в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники в ЕС.

Греческий командир встанет по главе операции Aspides ("Щиты"), цель которой - защита европейских судов в Красном море. Оперативный штаб миссии будет находиться на борту итальянского корабля.

По данным газеты, министры иностранных дел стран-членов ЕС утвердят 19 февраля запуск операции сроком на один год, к которой будут привлечены четыре фрегата.

Собеседники издания утверждают, что корабли ЕС будут реагировать только на атаки с моря и не будут производить выстрелы в сторону материка. При этом миссия ЕС будет проводиться отдельно от возглавляемой США операции Prosperity Guardian, однако между ними будут вестись сотрудничество и обмен данными.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Greece to assume command of new EU mission in Red Sea

Самое важное

В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
18 февраля 2024 г. 16:38
В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation
17 февраля 2024 г. 21:44
Президент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
17 февраля 2024 г. 21:26
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом ЕК
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом ЕК
17 февраля 2024 г. 20:40
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Энтони Блинкеном
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Энтони Блинкеном
17 февраля 2024 г. 20:25
Президенты Азербайджана и Украины встретились в Мюнхене
ФотоПрезиденты Азербайджана и Украины встретились в Мюнхене
17 февраля 2024 г. 16:43
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии
17 февраля 2024 г. 13:50
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с главой региона Иракский Курдистан
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с главой региона Иракский Курдистан
17 февраля 2024 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi