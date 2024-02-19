Греция возьмет на себя командование новой миссией Евросоюза в Красном море

Греция будет командовать новой военно-морской миссией Европейского союза в Красном море.

Греция будет командовать новой военно-морской миссией Европейского союза в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники в ЕС.

Греческий командир встанет по главе операции Aspides ("Щиты"), цель которой - защита европейских судов в Красном море. Оперативный штаб миссии будет находиться на борту итальянского корабля.

По данным газеты, министры иностранных дел стран-членов ЕС утвердят 19 февраля запуск операции сроком на один год, к которой будут привлечены четыре фрегата.

Собеседники издания утверждают, что корабли ЕС будут реагировать только на атаки с моря и не будут производить выстрелы в сторону материка. При этом миссия ЕС будет проводиться отдельно от возглавляемой США операции Prosperity Guardian, однако между ними будут вестись сотрудничество и обмен данными.