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Греция в ближайшее время откроет посольство в Кишиневе

Греция в ближайшее время откроет посольство в Кишиневе Греция в ближайшее время откроет посольство в Кишиневе.
Другие страны
22 августа 2023 г. 13:14
Греция в ближайшее время откроет посольство в Кишиневе

Греция в ближайшее время откроет посольство в Кишиневе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на встрече в своей афинской резиденции.

В ходе встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Молдовы Майи Санду состоялся обмен мнениями о перспективах укрепления двусторонних отношений.

"Мицотакис подтвердил поддержку Грецией европейской перспективы Молдовы, что также было выражено в Афинской декларации, подписанной 21 августа 11 лидерами, принимавшими участие в неформальном ужине, организованном по инициативе премьер-министра в присутствии руководства ЕС", - отметили источники.

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