Греция указала на необходимость усиления оборонного потенциала Европы

Огромная геополитическая напряженность требует усиления оборонного потенциала Европы, континенту нужна мобилизация ресурсов для создания собственного оборонного фонда.

Огромная геополитическая напряженность требует усиления оборонного потенциала Европы, континенту нужна мобилизация ресурсов для создания собственного оборонного фонда.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис греческим журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Премьера спросили, как на фоне геополитической напряженности можно усилить европейскую оборону, если на нее не будут выделены общие ресурсы. "Я рад, что по моему предложению 3 февраля состоится внеочередной саммит ЕС с одной единственной задачей - и это европейская оборона, - ответил Мицотакис. - Позиция Греции хорошо известна, мне нет необходимости ее снова озвучивать. Однако вы правы, когда говорите, что огромная геополитическая напряженность, с которой мы сталкиваемся, также требует, я бы сказал, геополитического и оборонного пробуждения нашего континента, которое сможет развиваться на разных уровнях".

Премьер выразил уверенность в том, что необходима мобилизация и европейских ресурсов "для того, чтобы иметь, скажем, Европейский оборонный фонд, который сможет финансировать оборонные действия, которые будут касаться всего Европейского союза". "Это не будут действия, конкурирующие с НАТО, а абсолютно дополняющее его. И таким образом мы могли бы также послать сигнал Соединенным Штатам, которые, я уверен, вместе с избранным президентом Дональдом Трампом будут оказывать давление на Европейский союз с целью увеличения расходов на оборону, что мы также серьезно относимся к возложенным на нас обязанностям, в конце концов, ради нашей собственной обороны", - сказал премьер.