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Греция совместно с Кипром и Арменией провела военные учения

Греция совместно с Кипром и Арменией провела военные учения Силы спецназначения Генеральный штаб национальной обороны Греции
Другие страны
13 ноября 2023 г. 15:17
Греция совместно с Кипром и Арменией провела военные учения

Силы спецназначения Греции, Кипра и Армении провели учения в столичной греческой области Аттика.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

Согласно информации, "с 6 по 10 ноября в районе Неа Перамос в Аттике состоялись трехсторонние совместные учения сил специального назначения: сил специальных операций Греции, Кипра и Армении в рамках планов Генерального штаба, а также международного сотрудничества".

"Совместная тренировка, входящая в План совместных действий (JAP) между Грецией, Кипром и Арменией на 2023 год, способствовала повышению уровня взаимопонимания и обмену ноу-хау между участниками, а также усилению их оперативных возможностей", - подчеркнули в ведомстве.

За время учений были проведены боевые стрельбы, отработаны техника и тактика действий снайперов, маневры в закрытых помещениях, планирование операций.

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Версия на английском языке Special forces of Armenia, Greece, and Cyprus hold joint drills
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