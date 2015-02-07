​Греческий суд приговорил капитана судна к 145 годам за гибель мигрантов

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Уголовный суд Додеканесских островов в Греции признал 21-летнего сирийца виновным в гибели 11 нелегальных мигрантов во время кораблекрушения год назад и приговорил его к 145 годам тюрьмы и штрафу в размере 570,5 тысячи евро, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Суд постановил, что подача апелляции не сможет блокировать решение суда, сообщает сайт газеты "Катимерини".

ЧП произошло возле острова Фармокониси в Эгейском море 20 января 2014 года. Рыболовное судно с нелегальными мигрантами - афганцами и сирийцами - потеряло ход из-за поломки двигателя, и корабль береговой охраны взял его на буксир. Во время буксировки двое мигрантов упали в море, а остальные столпились на одном борту, и судно перевернулось. Погибли восемь детей и три женщины.

Расследование действий береговой охраны было прекращено по решению прокурора.