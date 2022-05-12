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Греция разрешит США еще пять лет использовать военные базы на своей территории

Греция разрешит США еще пять лет использовать военные базы на своей территории Правительство Греции решило продлить еще на пять лет соглашение с США о сохранении на территории страны американских военных баз.
Другие страны
12 мая 2022 г. 17:37
Греция разрешит США еще пять лет использовать военные базы на своей территории

Правительство Греции решило продлить еще на пять лет соглашение с США о сохранении на территории страны американских военных баз.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает АР. Чиновники в Афинах считают, что укрепление связей внутри НАТО будет способствовать стабильности в регионе.

Ожидается, что парламент Греции ратифицирует это соглашение 12 мая.

Представляя это решение депутатам, глава МИД Никос Дендиас заявил, что двусторонние соглашения крайне важны для оборонной стратегии страны. Он отметил, что Греция не может себе позволить роскошь быть беспечной.

"Хотел бы я, чтоб в вопросах государственной безопасности мы были бы Люксембургом, - отметил министр. - Но увы".

Против продления соглашения на пять лет выступают коммунисты, которые считают базы США угрозой мирной жизни, а также левая партяи "СИРИЗА", которая считает, что соглашение не дает достаточных гарантий безопасности Афинам.

В Греции у США три базы в материковой части страны и еще одна - база ВМС - на Крите.

AР отмечает, что до сих пор Афины ежегодно продлевали действие соглашения, но на этот раз решили продлить его сразу на пять лет.

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