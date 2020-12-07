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Греция продлила локдаун из-за СOVID-19 до 7 января

Греция продлила локдаун из-за СOVID-19 до 7 января Карантин в Греции был введен с 7 ноября до 30 ноября, он дважды продлевался.
Другие страны
7 декабря 2020 г. 17:02
Греция продлила локдаун из-за СOVID-19 до 7 января

Греция продлила до 7 января локдаун из-за коронавируса - будут закрыты школы, предприятия общественного питания, суды, развлекательные учреждения, горнолыжные центры. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас cегодня на брифинге.

Отменяются спортивные мероприятия, за исключением одобренных комиссией минздрава. К ним относятся чемпионаты Суперлиги в футболе и Basket League в баскетболе. Помимо этого, будет запрещено передвижение между регионами, сохранится комендантский час с запретом на передвижение ночью. Прибывающие в Грецию из-за границы с 18 декабря должны будут проходить десятидневный карантин, сообщил Петсас.

"Те, кто возвращается в Грецию из-за рубежа, помимо заполнения электронной формы PLF, должны будут представить отрицательный молекулярный тест (ПЦР), сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, пройти экспресс-тест и пройти 10-дневный профилактический карантин, если они въезжают в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года", - сказал он.

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