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Греция продаст Чехии боеприпасы на 150 млн евро

Греция продаст Чехии боеприпасы на 150 млн евро Греция намерена продать Чехии для Украины боеприпасы на €150 млн с истекающим сроком годности, для чего потребуется одобрение профильного комитета парламента.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 20:44
Греция продаст Чехии боеприпасы на 150 млн евро

Греция намерена продать Чехии для Украины боеприпасы на €150 млн с истекающим сроком годности, для чего потребуется одобрение профильного комитета парламента.

Как передает Report, об этом сообщил греческий информационный портал ieidiseis.gr.

Так, правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета. "Данные боеприпасы поступают из запасов греческой армии и охарактеризованы греческими вооруженными силами как "неработоспособные и непригодные к использованию", при этом они будут проданы Чехии за €150 млн, как будто Чехия находится в состоянии войны!" - пишет издание.

По словам военных, среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях.

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