Греция предоставила статус беженца террористу

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Греческая Комиссия по вопросам предоставления убежища предоставила террористу-члену TKP/ML-TIKKO (Коммунистическая партия Турции/Марксистско-ленинская), разыскиваемому по красному бюллетеню, статус политического мигранта.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, верховный суд Греции в мае этого года отклонил запрос террориста на предоставление убежища и вынес решение о его экстрадиции в Турцию.

Министр юстиции Греции Ставрос Котонис на прошлой неделе заявил, что ждет решения Комиссии по вопросам предоставления убежища для того, чтобы объявить окончательное решение относительно террориста.

Террорист находился в розыске, числясь в красном бюллетене и списке Интерпола, и был задержан в феврале этого года при попытке нелегального пересечения греческой границы.