 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Греция предоставила статус беженца террористу

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Греческая Комиссия по вопросам предоставления убежища предоставила террористу-члену TKP/ML-TIKKO (Коммунистическая партия Турции/Марксистско-ленинская), разыскиваемому по красному бюллетеню, статус политического мигранта.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, верховный суд Греции в мае этого года отклонил запрос террориста на предоставление убежища и вынес решение о его экстрадиции в Турцию.

    Министр юстиции Греции Ставрос Котонис на прошлой неделе заявил, что ждет решения Комиссии по вопросам предоставления убежища для того, чтобы объявить окончательное решение относительно террориста.

    Террорист находился в розыске, числясь в красном бюллетене и списке Интерпола, и был задержан в феврале этого года при попытке нелегального пересечения греческой границы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi