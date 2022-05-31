Греция поставит Украине танки советского образца

Германия и Греция договорились о поставках Афинами Украине танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена, Берлин обязуется поставить греческой стороне современные боевые машины.

Германия и Греция договорились о поставках Афинами Украине танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена, Берлин обязуется поставить греческой стороне современные боевые машины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.

"Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать", - сказал канцлер. "Сюда относится и то, что мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы предоставим Греции немецкие бронетранспортеры", - сказал Шольц.

По его словам, Минобороны двух стран прорабатывают конкретные модальности такой сделки. Канцлер также отметил, что обсудил подобное соглашение и с польской стороной.