О нас

Греция поставит Украине танки советского образца

Греция поставит Украине танки советского образца Германия и Греция договорились о поставках Афинами Украине танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена, Берлин обязуется поставить греческой стороне современные боевые машины.
Другие страны
31 мая 2022 г. 20:11
Греция поставит Украине танки советского образца

Германия и Греция договорились о поставках Афинами Украине танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена, Берлин обязуется поставить греческой стороне современные боевые машины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.

"Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать", - сказал канцлер. "Сюда относится и то, что мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы предоставим Греции немецкие бронетранспортеры", - сказал Шольц.

По его словам, Минобороны двух стран прорабатывают конкретные модальности такой сделки. Канцлер также отметил, что обсудил подобное соглашение и с польской стороной.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Ukraynaya sovet tankları tədarük edəcək

Экслюзивные новости

АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
31 мая 2022 г. 15:49
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
31 мая 2022 г. 15:35
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
31 мая 2022 г. 15:14
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
30 мая 2022 г. 12:00
Безмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
ФотоБезмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
28 мая 2022 г. 10:55
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
27 мая 2022 г. 16:22
Замминистра: Решение о создании нового спутника будет принято в этом году
Замминистра: Решение о создании нового спутника будет принято в этом году
27 мая 2022 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi