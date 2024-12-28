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Греция поставит Украине партию ракет RIM-7 Sea Sparrow

Греция поставит Украине партию ракет RIM-7 Sea Sparrow Греция предоставит Украине несколько ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые используются в системах противовоздушной обороны типа FrankenSAM.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 19:56

Греция предоставит Украине несколько ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые используются в системах противовоздушной обороны типа FrankenSAM.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации, греческое правительство согласовало передачу 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые были на вооружении ВМС и ВВС Греции на протяжении почти 40 лет и "считаются ненужными для оперативного использования по новым военным стандартам".

Также сообщается, что передача зенитных ракет является частью более широкой военной помощи, которая включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы. Отдельно подчеркивается, что эти поставки не снижают обороноспособность Греции в Эгейском море.

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