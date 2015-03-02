Греция получит от еврозоны от 30 до 50 млрд. евро

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Новый пакет помощи Греции со стороны стран еврозоны составит от 30 до 50 млрд. евро, из них Испания выделит 13-14%, заявил в понедельник министр экономики Испании Луис де Гиндос.

Министр напомнил, что в общей сложности на сегодняшний день ЕС предоставил Греции 210 млрд. евро и МВФ - еще 30 млрд., что составляет 80% от общей суммы внешнего долга Греции.

По мнению испанского министра, "принципиально", чтобы в Греции снова начался экономически рост, после того, как за годы кризиса она потеряла 25% ВВП. Де Гиндос также выразил уверенность, что Греция не выйдет из зоны евро, поскольку это "очень плохо для этой страны" и "плохо" для стран зоны евро.

Как отметил министр, у Греции нет другой альтернативы, как вести переговоры с ЕС, поскольку ей "надо платить пенсии, выделять деньги на образование и здравоохранение".

Глава Минэкономики Испании ответил на обвинения со стороны греческого премьера Алексиса Ципраса в якобы существовании "оси Мадрид-Лиссабон" по свержению его правительства.