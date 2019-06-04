Греция передала Германии ноту с требованием репараций на 320 млрд евро

Посол Греции в Берлине во вторник передал в МИД Германии ноту, в которой правительство Греции призвало немецкую сторону начать переговоры для урегулирования нерешенного вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД Греции.

Нота представлена в соответствии с указаниями заместителя министра иностранных дел Сии Анагностопулу.

"Правительство Греции призывает правительство Германии договориться о практическом удовлетворении этих требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная", - заявил МИД.

Парламент Греции 17 апреля принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну.