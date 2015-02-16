​Греция отвергла предложение ЕС по программе финпомощи

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Греческое правительство назвало текст проекта по расширению текущего пакета финансовой помощи "неразумным".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Настойчивость некоторых людей на реализации "спасения" со стороны греческого правительства неразумна и не может быть принята", — отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение с Грецией, по итогам которого у страны появится возможность продлить получение помощи от Европейского центрального банка.