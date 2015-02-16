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    ​Греция отвергла предложение ЕС по программе финпомощи

    Правительство назвало текст проекта по расширению текущего пакета финансовой помощи неразумным

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Греческое правительство назвало текст проекта по расширению текущего пакета финансовой помощи "неразумным".

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    "Настойчивость некоторых людей на реализации "спасения" со стороны греческого правительства неразумна и не может быть принята", — отметили в правительстве.

    Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение с Грецией, по итогам которого у страны появится возможность продлить получение помощи от Европейского центрального банка.

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