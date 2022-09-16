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Греция отправит в Украину 40 боевых машин пехоты БМП-1

Греция отправит в Украину 40 боевых машин пехоты БМП-1 Греция отправит в Украину 40 боевых машин пехоты БМП-1, взамен получит столько же немецких Marder.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 20:40
Греция отправит в Украину 40 боевых машин пехоты БМП-1

Греция отправит в Украину 40 боевых машин пехоты БМП-1, взамен получит столько же немецких Marder.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Министерство национальной обороны Греции.

По данным военного ведомства, в соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в целях поддержки обороны Украины "договорились о передаче 40 бронированных машин БМП-1 из Греции в Украину, которые будут заменены 40 боевыми бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции".

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