Греция отказывается принимать беженцев из Европы по Дублинскому соглашению

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Греция отказывается принимать обратно беженцев и мигрантов из стран Европы в соответствии с правилами Дублинского соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр миграционной политики Греции Яннис Музалас в интервью немецкому журналу "Шпигель".

"Греция уже несет большой груз. Мы принимаем 60 тысяч беженцев. Относительно общего количества населения это аналогично Германии. Было бы ошибкой ещё больше обременять Грецию их возвращением по правилам Дублина", - сказал Я.Музалас.

Согласно Дублинскому соглашению, страны-члены ЕС имеют право депортировать нелегальных мигрантов в ту страну, через которую они прибыли в Евросоюз. Еврокомиссия требовала от Греции, через которую в 2014-2015 годах проходили основные миграционные потоки в Европу из Турции, принять мигрантов по реадмиссии. В феврале 2016 года "балканский коридор" миграции был закрыт и несколько десятков тысяч человек оказались заблокированы в Греции.