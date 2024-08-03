Греция опасается возможных террористических атак на еврейские объекты

Греческие правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности из-за опасений потенциальной террористической атаки на еврейские и израильские объекты.

Греческие правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности из-за опасений потенциальной террористической атаки на еврейские и израильские объекты.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Согласно сообщению, несколько разведывательных служб предупредили Грецию о возможных атаках в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на этой неделе в Иране, в котором обвинили Израиль.

Во Франции же министр внутренних дел Жеральд Дарманен приказал местным органам власти усилить охрану синагог на фоне возросшей напряженности.