Греция опасается возможных террористических атак на еврейские объекты

Греческие правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности из-за опасений потенциальной террористической атаки на еврейские и израильские объекты.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
Согласно сообщению, несколько разведывательных служб предупредили Грецию о возможных атаках в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на этой неделе в Иране, в котором обвинили Израиль.
Во Франции же министр внутренних дел Жеральд Дарманен приказал местным органам власти усилить охрану синагог на фоне возросшей напряженности.