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Греция официально запросила у США истребители F-35

Греция официально запросила у США истребители F-35 Греция направила письмо США с официальным запросом о покупке одной эскадрильи американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Другие страны
1 июля 2022 г. 06:11
Греция официально запросила у США истребители F-35

Греция направила письмо США с официальным запросом о покупке одной эскадрильи американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press, это решение озвучил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе саммита НАТО в Мадриде. Он не исключил, что позже Греция закажет и дополнительную партию таких самолетов.

"Часть этого процесса - это отправка письма с запросом. И недавно мы его отправили", - сказал он.

Он пояснил, что рассмотрение заявки - "это длительный процесс", и что по оценкам Афин, после совершения сделки истребители прибудут в Грецию не ранее 2027-2028 годов.

Также Греция ранее уже заказала 24 французских истребителя Rafale, среди них шесть новые и еще 18 ранее находились на вооружении у французских ВВС, а также три французских фрегата.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan ABŞ-dan F-35 qırıcıları istəyib

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