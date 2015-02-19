 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Греция официально запросила ЕС продлить кредитный договор

    Власти Греции направили официальную просьбу о продлении кредитного соглашения с ЕС

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Власти Греции направили официальную просьбу о продлении кредитного соглашения с Евросоюзом на сумму в 270 млрд. долларов. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на BBC, заявили в правительстве страны.

    Афины просят партнеров по еврозоне пролонгировать финансирование на шесть месяцев. Детали договора пока не разглашаются.

    Ранее Европейский центробанк согласился выделить дополнительные средства в фонд срочной помощи греческим банкам.

    Греция и ее европейские кредиторы пока не могут выйти из тупика на переговорах о том, как облегчить условия кредитов, предоставляемых этой стране, пытающейся восстановиться после тяжелого финансового и экономического кризиса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi