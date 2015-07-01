Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Греция официально лишилась программы финансовой поддержки МВФ.

Как передает Report, срок действия программы истек.

Греция стала первой развитой страной, которая не смогла сделать платеж по кредиту в адрес Международного валютного фонда (МВФ).

Недоиспользованные средства (7,2 млрд. евро) в рамках второго пакета финпомощи стали недоступны для Греции.

Также стала недоступной для Греции программа по покрытию расходов на рекапитализацию банков в размере 10,9 млрд. евро.

Ранее, МВФ подтвердил отсутствие выплаты Грецией 1,5 млрд. евро.