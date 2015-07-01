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    ​Греция официально лишилась программы финансовой поддержки МВФ

    Срок действия программы истек

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Греция официально лишилась программы финансовой поддержки МВФ.

    Как передает Report, срок действия программы истек.

    Греция стала первой развитой страной, которая не смогла сделать платеж по кредиту в адрес Международного валютного фонда (МВФ).

    Недоиспользованные средства (7,2 млрд. евро) в рамках второго пакета финпомощи стали недоступны для Греции.

    Также стала недоступной для Греции программа по покрытию расходов на рекапитализацию банков в размере 10,9 млрд. евро.

    Ранее, МВФ подтвердил отсутствие выплаты Грецией 1,5 млрд. евро.

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