Греция обвинила МВФ и ЕК в создании барьеров

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Разногласия между Международным валютным фондом (МВФ) и Еврокомиссией (ЕК) создают препятствия в ходе переговоров по экономической помощи Афинам. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление распространило правительство Греции.

"Ранее главным аргументом отсутствия прогресса в переговорах с партнерами была недостаточность предложений с нашей стороны, - говорится в заявлении. - Сейчас Греция предоставила исчерпывающий список реформ и пошла на весомые уступки для достижения "справедливого компромисса". "Теперь становится ясно, что главными причинами отсутствия прогресса в переговорах являются стратегические разногласия между ЕК и МВФ в подходах к решению греческой проблемы", - считают в правительстве.

"В то время как МВФ настаивает на проведении пенсионной и трудовой реформ, и не возражает против списания греческого долга, для того, чтобы он стал "жизнеспособным", ЕК требует от Греции достижения первичного профицита и категорически против списания какой-либо части задолженности, - указано в заявлении. - Таким образом, вместе они ставят перед нами неразрешимые задачи. В этих условиях не может быть никаких компромиссов, а ответственность за затягивание переговоров лежит полностью на ЕК и МВФ".